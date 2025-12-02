Directorio de Empresas
Techstars
Techstars Capitalista de Riesgo Salarios

El paquete de compensación mediano de Capitalista de Riesgo in United States en Techstars totaliza $225K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Techstars. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Total por año
$225K
Nivel
-
Base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bono
$45K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
25 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Techstars?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Techstars in United States está en una compensación total anual de $305,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Techstars para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $192,500.

