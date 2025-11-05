Directorio de Empresas
Technology & Strategy
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Stuttgart Metro Region

Technology & Strategy Ingeniero de Software Salarios en Stuttgart Metro Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Stuttgart Metro Region en Technology & Strategy totaliza €59.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technology & Strategy. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Total por año
€59.6K
Nivel
L2
Base
€59.6K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Technology & Strategy?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Technology & Strategy in Stuttgart Metro Region está en una compensación total anual de €76,997. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Technology & Strategy para el puesto de Ingeniero de Software in Stuttgart Metro Region es €59,627.

