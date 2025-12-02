Directorio de Empresas
Technology & Strategy
Technology & Strategy Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Germany en Technology & Strategy varía de €69.4K a €95.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technology & Strategy. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$86.8K - $103K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$80.1K$86.8K$103K$110K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Technology & Strategy?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Technology & Strategy in Germany está en una compensación total anual de €95,062. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Technology & Strategy para el puesto de Diseñador de Producto in Germany es €69,436.

