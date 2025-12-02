TE Connectivity Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in Costa Rica en TE Connectivity varía de CRC 8.4M a CRC 11.5M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TE Connectivity. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $18.2K - $21.6K Costa Rica Rango Común Rango Posible $16.8K $18.2K $21.6K $23K Rango Común Rango Posible

