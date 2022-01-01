TDK Salarios

Directorio de Empresas
El salario de TDK varía de $15,672 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $256,275 para un Ingeniero de Materiales en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TDK. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
Median $156K

Ingeniero ASIC

Ingeniero de Software
Median $166K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero Mecánico
Median $170K

Científico de Datos
$15.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$122K
Ingeniero de Materiales
$256K
Diseñador de Producto
$88.5K
Gerente de Producto
$106K
Gerente de Proyecto
$56.4K
Gerente de Programa Técnico
$218K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en TDK es Ingeniero de Materiales at the Common Range Average level con una compensación total anual de $256,275. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TDK es $138,853.

