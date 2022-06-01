TDI Salarios

El salario de TDI varía de $54,086 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $187,128 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TDI . Última actualización: 9/20/2025