Directorio de Empresas
TDCX
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

TDCX Salarios

El salario de TDCX varía de $11,390 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $42,870 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TDCX. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ventas
Median $42.9K
Asistente Administrativo
$26.3K
Analista de Negocios
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desarrollo de Negocios
$30K
Servicio al Cliente
$23.6K
Operaciones de Servicio al Cliente
$28.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Operaciones de Marketing
$36.5K
Reclutador
$11.4K
Ingeniero de Software
$15.1K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en TDCX es Ventas con una compensación total anual de $42,870. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TDCX es $28,558.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para TDCX

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • PayPal
  • Dropbox
  • Stripe
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos