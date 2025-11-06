Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Chile

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Chile en Tata Consultancy Services totaliza CLP 35.42M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Total por año
CLP 35.42M
Nivel
C3A
Base
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bono
CLP 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Consultancy Services?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Web

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tata Consultancy Services in Chile está en una compensación total anual de CLP 56,497,620. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Ingeniero de Software in Chile es CLP 35,417,335.

