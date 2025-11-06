La compensación de Diseñador de Producto in United States en Tata Consultancy Services totaliza $106K por year para C1. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $100K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
$106K
$106K
$0
$0
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título