Tata Consultancy Services Consultor de Gestión Salarios en New York City Area

La compensación de Consultor de Gestión in New York City Area en Tata Consultancy Services varía de $162K por year para C3A a $163K por year para C5. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $155K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Últimas Contribuciones de Salarios

No se encontraron salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Tata Consultancy Services ?

