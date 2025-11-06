Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tecnólogo en Información (TI) Salarios en Mexico

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo en Información (TI) in Mexico en Tata Consultancy Services totaliza MX$244K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Total por año
MX$244K
Nivel
C1Y
Base
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bono
MX$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Consultancy Services?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Tecnólogo de la Información (TI)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en Tata Consultancy Services in Mexico está en una compensación total anual de MXMX$8,932,909. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) in Mexico es MXMX$4,664,256.

