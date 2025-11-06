Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Científico de Datos Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United Kingdom en Tata Consultancy Services totaliza £33.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Total por año
£33.8K
Nivel
C2
Base
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tata Consultancy Services?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Tata Consultancy Services in United Kingdom está en una compensación total anual de £60,798. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £33,848.

