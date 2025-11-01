Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Desarrollo de Negocios Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

CA$141K - CA$164K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en Tata Consultancy Services in Canada está en una compensación total anual de CA$182,311. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Desarrollo de Negocios in Canada es CA$130,222.

Otros Recursos