La compensación de Analista de Negocio in Greater Bengaluru en Tata Consultancy Services varía de ₹1.18M por year para C2 a ₹2.03M por year para C3B. El paquete de compensación mediano year in Greater Bengaluru totaliza ₹1.18M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
₹2.03M
₹2.03M
₹0
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)