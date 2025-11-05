Directorio de Empresas
Tango
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Tango totaliza PLN 346K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tango. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 346K
Nivel
Senior
Base
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 38K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tango?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tango, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tango in Warsaw Metropolitan Area está en una compensación total anual de PLN 463,932. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tango para el puesto de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area es PLN 313,940.

Otros Recursos