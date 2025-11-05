Directorio de Empresas
Tango
Tango Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tango. Última actualización: 11/5/2025

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tango, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tango in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$233,218. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tango para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$233,218.

