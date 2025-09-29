Directorio de Empresas
Syfe
Syfe Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Syfe totaliza ₹35.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Syfe. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹35.9K
Nivel
L4
Base
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Bono
₹876
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Syfe?

₹160K

Salarios de Prácticas

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Ingeniero de Software ב-Syfe in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹69,114. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Syfe עבור תפקיד Ingeniero de Software in India הוא ₹34,467.

Otros Recursos