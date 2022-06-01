Directorio de Empresas
Sycamore Partners
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Sycamore Partners Salarios

El rango de salarios de Sycamore Partners oscila entre $30,576 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $145,725 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sycamore Partners. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Operaciones de Negocio
$55.9K
Analista de Negocios
$105K
Servicio al Cliente
$30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Datos
$111K
Ingeniero de Software
$146K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Sycamore Partners es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $145,725. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Sycamore Partners es $104,860.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sycamore Partners

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Flipkart
  • Intuit
  • Roblox
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos