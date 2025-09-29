Directorio de Empresas
Syapse
Syapse Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Syapse totaliza $145K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Syapse. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Syapse
Software Engineer
Philadelphia, PA
Total por año
$145K
Nivel
Senior
Base
$145K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Syapse?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

ለIngeniero de Software በSyapse in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$240,400 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በSyapse ለIngeniero de Software ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $140,000 ነው።

Otros Recursos