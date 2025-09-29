Directorio de Empresas
Swiss Re
El paquete de compensación mediano de Banquero de Inversión in United States en Swiss Re totaliza $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss Re. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Total por año
$230K
Nivel
-
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bono
$75K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swiss Re?

$160K

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Banquero de Inversión at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $750,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Banquero de Inversión role in United States is $220,000.

