Directorio de Empresas
Swiss Re
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Swiss Re Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Swiss Re totaliza ₹1.68M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss Re. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.68M
Nivel
hidden
Base
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹152K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swiss Re?

₹13.94M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2,613,660+ (a veces ₹26,136,600+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Swiss Re in India está en una compensación total anual de ₹4,940,712. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiss Re para el puesto de Científico de Datos in India es ₹1,676,608.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Swiss Re

Empresas Relacionadas

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos