Swiss America Trading
Swiss America Trading Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Switzerland en Swiss America Trading varía de CHF 119K a CHF 163K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss America Trading. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
Rango Común
Rango Posible

CHF 134K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Swiss America Trading?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Swiss America Trading in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 163,164. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiss America Trading para el puesto de Ingeniero de Software in Switzerland es CHF 119,181.

