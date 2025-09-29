Directorio de Empresas
Swing Education
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Swing Education Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Swing Education totaliza $110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swing Education. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swing Education
Software Engineer
San Francisco, CA
Total por año
$110K
Nivel
L1
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Swing Education?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ingeniero de Software v Swing Education in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $146,695. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swing Education pre pozíciu Ingeniero de Software in United States je $95,000.

