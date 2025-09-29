La compensación de Ingeniero de Software in India en Swiggy varía de ₹23.4K por year para L6 a ₹126K por year para L9. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹44K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
