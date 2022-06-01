Strategic Education Salarios

Directorio de Empresas
Strategic Education
El salario de Strategic Education varía de $52,260 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $180,900 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Strategic Education. Última actualización: 10/26/2025

Gerente de Producto
Median $137K
Asistente Administrativo
$52.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$181K

Diseñador de Producto
$73.6K
Ingeniero de Software
$58.5K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Strategic Education es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,900. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Strategic Education es $73,630.

