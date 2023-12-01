Directorio de Empresas
Strapi
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Strapi Salarios

El rango de salarios de Strapi oscila entre $47,923 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $80,685 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Strapi. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
$47.9K
Ingeniero de Software
$80.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$63.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Strapi es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $80,685. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Strapi es $63,700.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Strapi

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos