STR Salarios

El salario de STR varía de $143,000 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $205,774 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STR . Última actualización: 10/26/2025