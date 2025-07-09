Storyblok Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Storyblok varía de $35,539 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $149,250 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Storyblok. Última actualización: 10/26/2025

Recursos Humanos
$35.5K
Marketing
$56.7K
Ingeniero de Software
$149K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Storyblok es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Storyblok es $56,715.

