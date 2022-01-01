Storyblocks Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Storyblocks varía de $145,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $216,791 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Storyblocks. Última actualización: 10/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Gerente de Ciencia de Datos
$215K
Científico de Datos
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Diseñador de Producto
$161K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Storyblocks es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $216,791. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Storyblocks es $187,882.

