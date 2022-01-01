STORD Salarios

El salario de STORD varía de $134,325 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $271,350 para un Jefe de Gabinete en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STORD . Última actualización: 10/26/2025