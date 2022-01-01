Directorio de Empresas
STORD
STORD Salarios

El salario de STORD varía de $134,325 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $271,350 para un Jefe de Gabinete en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STORD. Última actualización: 10/26/2025

Ingeniero de Software
Median $167K

Ingeniero de Software Full-Stack

Jefe de Gabinete
$271K
Científico de Datos
$164K

Gerente de Producto
$202K
Gerente de Programa Técnico
$134K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En STORD, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en STORD es Jefe de Gabinete at the Common Range Average level con una compensación total anual de $271,350. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en STORD es $167,000.

