StoneX Group Salarios

El salario de StoneX Group varía de $29,711 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $208,950 para un Operaciones de Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de StoneX Group . Última actualización: 10/26/2025