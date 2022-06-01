Directorio de Empresas
StoneX Group
StoneX Group Salarios

El salario de StoneX Group varía de $29,711 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $208,950 para un Operaciones de Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de StoneX Group. Última actualización: 10/26/2025

Ingeniero de Software
Median $142K

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
$52.3K
Analista de Negocios
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Científico de Datos
$29.7K
Operaciones de Marketing
$209K
Diseñador de Producto
$58.3K
Gerente de Producto
$206K
Ventas
$139K
Gerente de Ingeniería de Software
$196K
Arquitecto de Soluciones
$119K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en StoneX Group es Operaciones de Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en StoneX Group es $128,972.

