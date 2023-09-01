Directorio de Empresas
Stockbit
Stockbit Salarios

El salario de Stockbit varía de $12,882 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $25,835 para un Gerente de Producto en el extremo superior.

Ingeniero de Software
Median $17K
Científico de Datos
$12.9K
Marketing
$20.1K

Gerente de Producto
$25.8K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Stockbit es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $25,835. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Stockbit es $18,570.

Otros Recursos