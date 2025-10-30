Steward Health Care Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Steward Health Care varía de $102K a $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Steward Health Care. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio $117K - $133K United States Rango Común Rango Posible $102K $117K $133K $148K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Steward Health Care para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Steward Health Care ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.