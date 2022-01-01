Standard Cognition Salarios

El rango de salarios de Standard Cognition oscila entre $130,650 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $316,575 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Standard Cognition. Última actualización: 8/19/2025
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Standard Cognition, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
