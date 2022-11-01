Standard Chartered Salarios

El rango de salarios de Standard Chartered oscila entre $16,994 en compensación total por año para un Desarrollo Corporativo en el extremo inferior y $502,500 para un Banquero de Inversión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Standard Chartered . Última actualización: 8/19/2025