    SSCL provides business critical support services to the UK Government and public sector, with a focus on transforming customer experience through innovative, digital solutions.

    https://sscl.com
    2013
    1,500
    $250M-$500M
