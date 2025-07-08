SRS Acquiom Salarios

Directorio de Empresas
SRS Acquiom
El salario de SRS Acquiom varía de $120,600 en compensación total por año para un Legal en el extremo inferior a $172,135 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SRS Acquiom. Última actualización: 11/30/2025

Legal
$121K
Gerente de Proyecto
$172K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en SRS Acquiom es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $172,135. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SRS Acquiom es $146,368.

Otros Recursos

