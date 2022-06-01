Directorio de Empresas
Sportradar
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Sportradar Salarios

El salario de Sportradar varía de $84,253 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $136,518 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sportradar. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $93.6K
Analista de Negocios
$133K
Científico de Datos
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Producto
$84.3K
Gerente de Programa
$93.9K
Gerente de Proyecto
$96.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Sportradar is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,518. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sportradar is $95,220.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sportradar

Empresas Relacionadas

  • Trimble
  • Genpact
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos