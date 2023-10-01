Directorio de Empresas
Spokeo
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Spokeo Salarios

El salario de Spokeo varía de $148,500 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $228,850 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spokeo. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $149K
Científico de Datos
$157K
Marketing
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Producto
$229K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Spokeo jest Gerente de Producto at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $228,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Spokeo wynosi $159,975.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Spokeo

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos