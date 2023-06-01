Directorio de Empresas
Splitit
Splitit Salarios

El salario de Splitit varía de $111,401 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $392,000 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splitit. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Gerente de Producto
$121K
Ventas
$392K
Ingeniero de Software
$111K

Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Splitit is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $392,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splitit is $121,284.

