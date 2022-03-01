Directorio de Empresas
Split Software
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Split Software Salarios

El salario de Split Software varía de $78,400 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $208,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Split Software. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $208K
Analista de Datos
$81.6K
Recursos Humanos
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arquitecto de Soluciones
$174K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Split Software es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $208,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Split Software es $127,863.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Split Software

Empresas Relacionadas

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos