Directorio de Empresas
Splice
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Splice Salarios

El salario de Splice varía de $124,375 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior a $251,250 para un Desarrollo de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splice. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $139K
Gerente de Producto
Median $160K
Desarrollo de Negocios
$251K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista Financiero
$124K
Marketing
$235K
Diseñador de Producto
$220K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Splice es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $251,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Splice es $190,072.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Splice

Empresas Relacionadas

  • Zipcar
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos