Splash Salarios

El salario de Splash varía de $76,373 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $184,075 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splash. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Éxito del Cliente
$111K
Gerente de Producto
$184K
Ingeniero de Software
$76.4K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Splash es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $184,075. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Splash es $111,440.

