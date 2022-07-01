Directorio de Empresas
Splash Financial
Splash Financial Salarios

El salario de Splash Financial varía de $180,000 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior a $240,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splash Financial. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $240K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $180K
Tecnólogo de la Información (TI)
$221K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Splash Financial es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $240,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Splash Financial es $221,100.

