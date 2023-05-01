Spire Global Salarios

Directorio de Empresas
Spire Global
El salario de Spire Global varía de $94,186 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $166,165 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spire Global. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Control
$108K
Ingeniero de Software
$94.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$143K

Gerente de Programa Técnico
$166K
Preguntas frecuentes

Spire Global的年度总薪酬中位数为$125,494。

