SPINS
SPINS Salarios

El salario de SPINS varía de $54,725 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $201,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SPINS. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $120K
Analista de Datos
$54.7K
Analista Financiero
$84.1K

Ingeniero de Software
$91.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$201K
¿No encuentras tu puesto?

¿No encuentras tu puesto?


Preguntas frecuentes

Otros Recursos