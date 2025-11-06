Directorio de Empresas
Solarisbank
Solarisbank Ingeniero de Software Salarios en Berlin Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Berlin Metropolitan Region en Solarisbank totaliza €83.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Solarisbank. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Total por año
€83.5K
Nivel
Triangle 1
Base
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Solarisbank?
Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Solarisbank in Berlin Metropolitan Region está en una compensación total anual de €118,233. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Solarisbank para el puesto de Ingeniero de Software in Berlin Metropolitan Region es €79,948.

