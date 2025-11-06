La compensación de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en SoftServe varía de PLN 140K por year para L2 a PLN 272K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Warsaw Metropolitan Area totaliza PLN 265K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
