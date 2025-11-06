SoftServe Ingeniero de Software Salarios en Lviv Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Lviv Metropolitan Area en SoftServe varía de UAH 552K por year para L1 a UAH 2.15M por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Lviv Metropolitan Area totaliza UAH 2.01M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 ( Nivel de Entrada ) UAH 552K UAH 552K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.19M UAH 585.2 UAH 0 L3 UAH 2.55M UAH 2.55M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.15M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K Ver 1 Más Niveles

