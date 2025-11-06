La compensación de Ingeniero de Software in Bulgaria en SoftServe varía de BGN 59.3K por year para L2 a BGN 61.9K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Bulgaria totaliza BGN 57.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
