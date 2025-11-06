SoftServe Ingeniero de Software Salarios en Bulgaria

La compensación de Ingeniero de Software in Bulgaria en SoftServe varía de BGN 59.3K por year para L2 a BGN 61.9K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Bulgaria totaliza BGN 57.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 ( Nivel de Entrada ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.3K BGN 56.3K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.9K BGN 61.9K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

